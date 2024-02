Gera. Bei Verunreinigungen im Hofwiesenbad muss das entsprechende Becken gesperrt und gesäubert werden. Ab den Sommerferien stehen mehr als nur Wartungsarbeiten auf dem Programm.

In der Woche vor den Winterferien musste das Schwimmbecken im Hofwiesenbad in Gera gleich zweimal wegen Fäkalien-Verunreinigung gesperrt werden. Das zumindest berichtet eine Stammnutzerin des Bades, die sich mit einigen Fragen an die Redaktion wendet.