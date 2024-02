Gera. Behörden und Institutionen stellen sich den Fragen von Interessierten im Berufsinformationszentrum in Gera

Verhalten startete am Donnerstag, 15. Februar 2024, der „Tag der Berufe in Uniform“. Zu diesem hatte die Agentur für Arbeit ins Berufsinformationszentrum in der Reichsstraße in Gera geladen. Von 10 bis 15 Uhr konnten sich die Interessenten bei den teilnehmenden Behörden und Institutionen zu den angebotenen Ausbildungs-, Studien-, Weiterbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten informieren. Vor Ort präsentierten sich unter anderem die Bundeswehr Gera, die Thüringer Polizei, die Bundespolizei Erfurt, das Hauptzollamt Erfurt, die Thüringer Justiz und die Feuerwehr Gera.