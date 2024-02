Gera. Wie Kleingärtner in der Stadt zu Frevlern werden können und wie Gartenabfälle ordnungsgemäß zu entsorgen sind.

Samstagmittag in der Geraer City. Aus einem Kleingarten am Rand des Stadtzentrums qualmt und stinkt es bis in die Wohnhäuser nebenan. Arbeitseinsatz einiger Kleingärtner am Wochenende. Frischer Grünschnitt von Sträuchern und zusammengeharktes nasses Laub werden gleich im Garten verbrannt. Frevel im Kleingarten, der für die Pächter teuer werden kann. Nicht zum ersten Mal. Vor Zeiten war mehrfach die Feuerwehr angerückt, weil Nachbarn einen Brand befürchtet hatten und die Luft zum Atmen im Wohnviertel knapp wurde.