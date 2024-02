Gera. Ende April will die Arbeitsagentur Mädchen und Jungen in die angestammte Berufswelt des jeweils anderen Geschlechts schauen lassen.

Am 25. April 2024 findet der diesjährige Girls Day und Boys Day statt, informiert die Agentur für ArbeitThüringen Ost aus Gera. Während sich junge Leute diesen Tag schon einmal vormerken können, sucht die Agentur zunächst Unternehmen und Einrichtungen, die bereit sind, Schülerinnen und Schüler bei der Berufs- und Studienwahl zu unterstützen. So könnten sich beteiligte Firmen wertvolle Personalressourcen für die Zukunft erschließen und mithelfen, Rollenklischees in der Berufswelt abzubauen. Es sei wichtig, so die Arbeitsagentur, das Berufswahlspektrum der Jugendlichen zu erweitern, damit sie sich bei der Berufswahl an ihren Interessen und Fähigkeiten orientieren.