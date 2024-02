Gera. Außerdem: Hilfe von der Suchtberatungsstelle, Stromanschluss für Geraer Verein und Beratung zur Akteneinsicht.

Zu einem Buchgespräch mit Leif Kramp und Stephan Weichert wird am Mittwoch, 21. Februar, 19.30 Uhr, in die Bibliothek am Puschkinplatz Gera eingeladen. Leif Kramp und Stephan Weichert beleuchten die tiefgreifenden Nebenwirkungen einer zunehmend digitalen Mediennutzung im Alltag, die offenkundig immer mehr zur Polarisierung unserer Gesellschaft beitragen und uns Menschen psychisch anzugreifen scheinen. Basierend auf ihrer zweiteiligen Grundlagenstudie zeigen sie in ihrem Buch „Resilienz in der digitalen Gesellschaft - Mediennutzung in Krisenzeiten“ auf, wie den Herausforderungen der digitalen Gesellschaft angesichts perfider Manipulation, digitalem Suchtpotenzial und politischem Diskursverfall im Netz individuell wie auch kollektiv begegnet werden kann. Die Autoren verdeutlichen, dass wir eine neue Superkraft brauchen: „Digitale Resilienz“. Diese Fähigkeit schützt unsere Demokratie vor sozialer Spaltung und psychischer Überforderung.