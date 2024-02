Gera. Geraer Berufsschule präsentiert ihr Ausbildungsangebot an einem Nachmittag der offenen Tür.

Die Staatliche Berufsbildende Schule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in der Maler-Fischer-Straße 2 in Bieblach/Ost öffnet am Donnerstag, dem 22. Februar 2024 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr allen interessierten Schülern die Türen, um sich vor Ort umfassend über die vielfältigen Ausbildungsangebote im medizinisch-pflegerischen, sozialen und sozialpädagogischen Bereich und den Berufen im Nahrungsmittelhandwerk Backwaren und Fleischwaren beraten zu lassen. Das teilt die Berufsschule in einer Pressemitteilung mit.