Gera. Diese Neuigkeiten sollte niemand verpassen: Veranstaltungstermin kurzfristig abgesagt, neue Ausstellung in Gera und Karten für eine Oper mit Schülern.

Münchenbernsdorf. Dieses Jahr ist in Münchenbernsdorf vieles anders. Zwar ist Aschermittwoch schon Geschichte, doch in Münchenbernsdorf hat das närrische Treiben noch kein Ende. In Ermangelung eigener Faschingsvereine veranstaltet die Stadt am Sonntag, 25. Februar, ab 15 Uhr einen Kinderfasching im Kulturhaus, Geraer Straße 30. Einlass ist ab 14 Uhr. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen jeweils drei Euro. Unterstützt wird die Faschingsparty vom Kindergarten der Stadt und vom Sportverein SV 1924 Münchenbernsdorf. Letzterer stimmt sich im Jubiläumsjahr mit kleinen Schritten auf das Festwochenende zum Hundertjährigen Mitte August ein. Übrigens kamen Münchenbernsdorfer Schüler in diesem Jahr nicht am Rosenmontag vors Rathaus, um Süßigkeiten aus den Händen des Bürgermeisters aufzufangen. Weil dieser Tag in die Winterferien fiel, waren sie schon am Freitag davor in die Stadt gezogen. red