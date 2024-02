Gera. Das Wasser beginnt sich an einer Schadstelle im Bachbett in den Deich zu fressen. Wer jetzt was unternimmt und wann die Arbeiten im Bach beginnen können.

Das Wipse-Wasser quirlt in Liebschwitz unter alten Wurzeln und zerstört das Bachbett. Ein vorigen Mittwoch entdeckter Schaden an einer in den 1960-er Jahren aus Großgranitsteinpflaster gebauten Kaskade im Bachlauf wird seit diesem Mittwoch, 21. Februar, zunächst so repariert, dass sich das Wasser nicht weiter in den Deich fressen kann.