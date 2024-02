Gera. Auf diesen Straßen wird der Protestzug von Landwirten und Mittelständlern aus Gera durch die Stadt rollen.

Die Ruckdeschelstraße in Zwötzen ist zu eng. Da kommen Traktoren nicht durch, haben die Organisatoren des Traktoren-Lkw-Korsos festgestellt. Der wird am Samstag um 12 Uhr im Gewerbegebiet Gera-Rusitz in Richtung Langenberg starten. Wegen der zu engen Straße muss die Route geändert werden, haben die Organisatoren und die Versammlungsbehörde der Stadt Gera kurzfristig mitgeteilt.