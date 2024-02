Gera. Land- und Baumaschinenmechatroniker erhalten in Gera ihre Gesellenbriefe

Bei einer feierlichen Gesellenfreisprechung haben insgesamt 42 Land- und Baumaschinenmechatroniker am Freitag in der Bildungsstätte der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera-Aga ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Von den 49 Lehrlingen, die im Jahr 2020 ihr Berufsausbildung begannen, brachen leider acht Männer und ein Frau ihre Lehre vorzeitig ab. Zwei Lehrlinge legten ihre Prüfung vorzeitig erfolgreich ab und zwei haben die Prüfung nicht bestanden.