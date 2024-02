Gera. Mit angeblich wertvollen Büchern haben Kriminelle rund sechs Millionen Euro erbeutet. Allein etwa 20 Geschädigte sind im Schutzbereich der LPI Gera bekannt. Das Betrügernetz reicht bundesweit, vor allem bis Brandenburg und Berlin.

Für zwei mutmaßliche Täter klickten am Dienstag, 27. Februar, in Berlin die Handschellen. Am Mittwoch, 28. Februar, sind vom Amtsgericht Gera die Haftbefehle erlassen worden. Ein weiterer Betrüger sitzt seit letztem Jahr in Haft. Ihnen sowie weiteren Verdächtigen wird vielfacher gewerbsmäßiger und Bandenbetrug vorgeworfen. Noch am Vortag, dem Dienstag, hatte die Polizei fünf Objekte in Berlin durchsucht. Dabei konnte sie wiederum Vermögenswerte sicherstellen: Bargeld von etwa 11.000 Euro, zwei Fahrzeuge der Marken Porsche und Mercedes, neun Uhren im geschätzten Gesamtwert von 90.000 Euro, weiterer Schmuck im Wert von etwa 2500 Euro sowie Kryptowährung. All das ist nur ein Teil der betrügerischen Machenschaften.