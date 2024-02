Gera. Die Naturfreunde Gera starten einen Zeugenaufruf. Sie wollen mithelfen, den Menschen zu finden, der das Tier aus einem Nachbarort misshandelte.

Die Naturfreunde Gera wollen mithelfen, eine grausame Misshandlung aufzuklären, die an einem Kater aus Harpersdorf verübt wurde. Zwei Monate schon vermisste eine Familie aus dem Kraftsdorfer Ortsteil ihren Timmy, als ein Jäger mit seinem Hund am 13. Februar 2024 das Tier in Gera fand.