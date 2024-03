Gera. Ein ortsansässiger Großbetrieb erweitert sich, das Markt-Kauf-Areal war Thema im Stadtrat Gera und ein Zufall vor Jahren hilft heute, Wismut-Kunst zu retten.

1. Electronicon erweitert sich an der Silbergrube

In die Metallisierung hat Electronicon in den vergangenen Jahren in Gera kräftig investiert – und investiert jetzt weiter. Nun wird auch baulich im Gewerbegebiet an der Silbergrube erweitert. Am Dienstag war symbolischer Spatenstich. Hier ist auch der Kommentar zum Bericht.

2. Was aus dem alten Marktkauf-Standort werden soll

In Gera-Debschwitz sollen sich ein Lebensmittelmarkt, ein Drogerieanbieter sowie weitere Geschäfte und Dienstleister ansiedeln können. Die Wiederbelebung des ehemaligen Marktkaufareals mit dem denkmalgeschützten Golde-Bau an der Keplerstraße und dem Anbau an der Wiesestraße war Thema in der jüngsten Geraer Stadtratssitzung.

3. Demonstration durch Gera zum Krankenhaus

Am Samstag, 9. März, zogen laut Polizeiangaben bei einer linken Demo zeitweise bis zu 135 Personen vom Sachsenplatz aus durch Gera, um das „Protestcamp“ gegen die neue Flüchtlingsaufnahmestelle in der Dr.-Schomburg-Straße zu besuchen. Die Demonstration fand unter dem Motto: „Solidarität muss praktisch werden - antirassistischer Mahngang“ statt.

4. Wo eine Dorfstraße zur Rennstrecke wird

Manchmal hat die junge Mutter schon Rasern hinterhergerufen, dass Tempo 30 gelte. Insbesondere Lieferdienste, die es immer eilig hätten, aber auch Lkw- und Pkw-Fahrer sowie Motorradfahrer würden die Geschwindigkeitsbegrenzung im Geraer Ortsteil einfach ignorieren. Inzwischen haben sich Vertreter der Geraer Stadtverwaltung die Rennstrecke angesehen. Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

5. Die Redaktion erfragt bei der Polizei Ermittlungsergebnisse

Die Feierlaune war verdorben. Sogar der Oberbürgermeister von Gera meldete sich damals, im November 2023, nach den mutmaßlichen Vergewaltigungen von zwei Austauschschülerinnen zu Wort. Was die Landespolizeiinspektion Gera inzwischen ermitteln konnte.

6. Ein Stück Wismut-Kunst gerettet

Zwei Ronneburger Brüder erinnern sich. Ihr Vater war in der Kantine des Transportunternehmens zum Frühstücken eingekehrt, als er sah, wie Handwerker das Bild förmlich von der Wand rissen. Die Einzeltafeln aus Blech sollten im Schrott landen. Doch mit Weitblick und einem Obolus für die Handwerker sicherte Schulze das Kunstwerk aus der Wismut-Zeit.

7. Vollsperrung einer Landesstraße für Bauarbeiten

Am 18. März 2024 soll es losgehen. Nicht nur eine Landesstraße an der Grenze vom Landkreis Greiz zum Landkreis Altenburger Land wird erneuert, sondern auch ein Kreisverkehr neu gebaut. Kraftfahrer müssen sich auf eine lange Sperrung einstellen.