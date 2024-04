Gera. Am Sonntagmorgen drangen mindestens zwei Männer in eine Baustelle in Gera ein und setzten eine Baumaschine in Bewegung.

Durch mindestens zwei Täter wurde am Sonntag, 7. April, auf einer Baustelle in Gera-Bieblach ein Radlader Komatsu 475 aufgebrochen. © Björn Walther | Björn Walther

Die Täter setzten diesen in Betrieb und fuhren über die Baustelle auf die Straße. © Björn Walther | Björn Walther

Dabei überfuhren sie dort aufgestellte Felder eines Bauzaunes. © Björn Walther | Björn Walther