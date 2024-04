Gera. In Gera wird wieder zum gemeinsamen Frühjahrsputz aufgerufen. Auch die Elsterufer sollen wieder glänzen. Ausgelobt wird der „Goldene Besen“.

Beinahe hätte man bei den jüngsten Sommer-Temperaturen denken können, wir hätten eine Jahreszeit übersprungen. Doch tatsächlich ist Frühling und damit höchste Zeit für den Frühjahrsputz. Traditionell ruft die Stadt wieder zum Großreinemachen im Wohnumfeld und an neuralgischen Punkten auf. Beim nun schon 22. Frühjahrsputz in Gera vom 13. bis 18. April sollen Dreckecken der Stadt verschwinden.

Die Stadtverwaltung Gera, das Unternehmen GUD Geraer Umweltdienste, der AWV Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen, das Stadtteilbüro Bieblach, die Otegau Arbeitsförder- und Berufsbildungszentrum GmbH und der Verein „Ja – für Gera“ rufen Bürger, Schulen, Unternehmen und Vereine auf, sich zu Beteiligen. Der offizielle Start zum „Frühjahrsputz 2024“ erfolgt am Samstag, 13. April um 9 Uhr vor dem Kultur- und Kongresszentrum, parallel dazu aber auch an den jeweiligen vorher abgestimmten Objekten oder Flächen mit dem Ziel, das Stadtzentrum, innenstadtnahe Bereiche, wichtige Ein- und Ausfahrtsstraßen, das Elsterufer sowie Park- und Grünflächen von Unrat und unansehnlichen Stellen zu befreien.

Die sich anschließende Woche gibt weiteren Mitwirkenden und Interessierten die Möglichkeit, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen. Jeder ist natürlich aufgerufen, im eigenen Wohnumfeld tätig zu werden. „Jede kleine Verschönerung ist eine großartige Unterstützung und jede helfende Hand ist herzlich willkommen“, heißt es im Aufruf.

Kostenlose Abfallsäcke werden ab dem 11. April in der Ehrenamtszentrale, im Büro der Citymanagerin (Kooperationszentrum Markt 6) und nach Absprache zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus wird auch in diesem Jahr der Wettbewerb um den „Goldenen Besen“ ausgetragen. Dazu können Teilnehmer am Frühjahrsputz bis 30. April ein aussagekräftiges Bild von der persönlichen Putzaktion mit kurzer Wortbeschreibung per E-Mail an fruehjahrsputz@otegau.de senden. Eine Jury prämiert das Beste aller eingegangenen Bilder mit einem Sachpreis. Da das Bild für öffentliche Zwecke weiterverwendet wird, ist ein Fotonachweis (Bildinhaber, abgebildete Personen) für die Bildrechte erforderlich.

„Elsterglanz“ an den Ufern der Weißen Elster

Die Gewässerqualität der Weißen Elster hat sich stetig verbessert. Jedoch wird der Zustand des Flusses und seiner Uferbereiche immer wieder durch Müllablagerungen beeinträchtigt. Der Umweltverein Grünes Haus Gera führt im Rahmen des Geraer Frühjahrsputzes am Sonnabend, 13. April, wieder die Aktion „Elsterglanz“ zur Beräumung der Fluss- und Uferbereiche der Weißen Elster durch. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Textimasteg (blaue Brücke) im Hofwiesenpark. Nach Absprache können weitere Treffpunkte zugewiesen werden. Die Umweltfreunde bitten die Geraer um tatkräftige Unterstützung. Festes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe sind erforderlich, Müllgreifer sind sinnvoll. Es werden Müllsäcke ausgegeben, die dann an Sammelpunkten abgelegt und später abgeholt werden. Zum Abschluss lädt der SPD-Ortsverein Gera-West zum Grillen im Hofwiesenpark ein.

Ansprechpartner