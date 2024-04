Gera. In Gera wurde ein Kind von einem Auto erfasst. Der Siebenjährige kam in ein Krankenhaus.

Polizei und Rettungsdienst kamen am Mittwochabend in der Plauenschen Straße in Gera zum Einsatz. Ein Kind wurde von einem Auto angefahren. Laut Polizei habe der siebenjährige Junge nach bisherigen Erkenntnissen unvermittelt die Straße überquert, so dass eine 46-jährige Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

Das Kind kam zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Jungen ins Krankenhaus. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf.

