Unfall mit Straßenbahn

Am Freitagnachmittag kam es im Kreisverkehr der Heinrichstraße in Gera zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Wie die Polizei mitteilte, habe der Autofahrer beim Befahren des Kreisverkehrs die Straßenbahn übersehen. Das Auto wurde anschließend zwischen der Straßenbahn und einem Strommast eingeklemmt. Fahrer und der Beifahrer des Autos wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin der Straßenbahn kam mit dem Schrecken davon. An der Straßenbahn entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von etwa 30.000 Euro

Einbruch in Büro: Zeugen gesucht

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in ein Büro in der Uhlandstraße in Gera eingebrochen. Dabei verschafften sie sich über ein Fenster Zutritt, durchwühlten die Schränke im Inneren und entwendeten eine Geldkassette mit Bargeld. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer 0107455/2024 zu melden.

Radfahrer unter Alkoholeinfluss

Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen einen Radfahrer in der Eisenberger Straße in Gera kontrolliert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille. Der Radfahrer wurde nach anschließender Blutentnahme im Krankenhaus entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

