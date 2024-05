Gera. Unbekannte sind in ein Vereinsheim in Gera eingebrochen. Das sind die weiteren Meldungen der Polizei am Mittwoch.

Brandgeruch hat am Dienstagmorgen in Gera einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Eichenstraße gerufen.

Die Ursache des vermeintlichen Brandes konnte zügig ausgemacht werden: Eine 85-Jährige hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen. Verletzt wurde niemand und auch die Wohnung nahm keinen Schaden.

Einbruch in Sportlerheim

Unbekannte sind in der Nacht vom 30. April in das Sportlerheim des SV Roschütz in der Rudelsburgstraße 2A in Gera eingebrochen. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zutritt verschafft hatten, hebelten sie nach Angaben der Polizei sämtliche Türen sowie den Getränkeautomaten auf und durchwühlten das Gebäude. Dadurch entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Aus dem Vereinsheim wurden die Kasse sowie diverse Werkzeuge entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugenhinweise nimmt die KPI Gera (0365 8234 1465) unter der Bezugsnummer 011159/2024 entgegen.

Unfall zwischen Moped und Fußgängerin

Bei einem Unfall in Gera sind am Dienstag gegen 6.30 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Unfall an der Haltestelle Duale Hochschule.

Eine 17-Jährige überquerte die Straße und achtete nicht auf ein anfahrendes Moped. Der 40-jährige Mopedfahrer wich zwar noch aus, kam aber dabei zu Fall.

Das Gefährt schlitterte über den Asphalt und traf die 17-Jährige an den Beinen. Durch den Unfall wurden beide Personen leicht verletzt. Der Mann kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Jugendliche wurde nach einer Untersuchung der hinzugerufenen Rettungskräfte an ihre Mutter übergeben.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red