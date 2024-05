Gera. In Gera haben sich zwei Gruppen wegen ihrer Hunde gegenseitig attackiert. Ein Mann musste in Gewahrsam genommen werden.

Am Donnerstagabend haben sich in Gera zwei Gruppierungen körperlich und mit ihren Hunden gegenseitig attackiert. Laut Polizei gerieten beide Parteien vor einem Supermarkt in der Schleizer Straße in Streit, weil sich die mitgeführten Hunde gegenseitig attackierten.

Zeugen informierten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückte. Weil sich die Situation beim Eintreffen der Beamten nicht beruhigte, musste ein 42-Jähriger in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrfacher Körperverletzung.

