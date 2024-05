Erstmals am Freitag und Samstag verwandelte der mittlerweile 30. Geraer Autofrühling die Innenstadt in einen Autosalon. Neben den rund 130 ausgestellten Neufahrzeugen war ein Höhepunkt am Samstag eine Oldtimer-Ausfahrt der IG Historische Mobile mit Aufstellung auf der Sorge. © Funke Medien Thüringen | Marcel Hilbert