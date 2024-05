Gera-Lusan. Mit einer Ausstellung und einem Vortrag widmet sich die Geschichtswerkstatt in Lusan der Gastronomie-Geschichte im Stadtteil.

Am Donnerstag, 16. Mai um 16 Uhr wird in der TAG-Geschichtswerkstatt in der Kastanienstraße 7 eine neue Ausstellung zur Geschichte der gastronomischen Einrichtungen im Stadtteil Lusan eröffnet. Um 17 Uhr wird Ronald Knoll gemeinsam mit Renate Stachorski in einem Bildvortrag über die Geschichte der Gastronomie in Geras größtem Stadtteil berichten.

Gera war in alter Zeit auch bekannt als das „Fress- und Sauf-Gere“. Das galt auch für Gera-Lusan. Zwischen der Mitte des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts eröffneten mehrere Schankstätten und Gasthöfe in Lusan. Der Gasthof „Winkelmann“ soll wohl die älteste Gastwirtschaft im Ort gewesen sein. Die Bevölkerungszahl stieg mit der Neubebauung des Stadtteils rasant an und es entstanden weitere gastronomische Einrichtungen für kulinarische Genüsse und zahlreiche Festlichkeiten.

Die erste Gaststätte im Neubaugebiet war das Gasthaus „Zur Sommerleithe“, welche erst kürzlich 40-jähriges Jubiläum feiern konnte. Ausstellung und Vortrag geben einen Einblick in die wechselvolle Geschichte der Gastronomie im Stadtteil. Die Ausstellung wird voraussichtlich bis zum 30. November zu sehen sein.

