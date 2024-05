Gera. Diebe brechen einen Imbiss, mehrere Lagerhallen und einen Baucontainer auf.

Einbrecher durchwühlen Imbiss

Dienstags um 5 Uhr meldete ein 54-jähriger Imbissbesitzer der Geraer Polizei einen Einbruch in sein Geschäft im Gewerbepark in der Keplerstraße. Unbekannte schlugen in dem Zeitraum von Montag bis Dienstagmorgen das Fenster des Ladens ein und durchwühlten diesen. Nach Angaben der Polizei wurde ein Laptop gestohlen.

Diebe entwenden Produkte aus Firmenlagerhallen

Am Wochenende verschafften sich der Polizei zufolge mehrere Täter gewaltsam Zutritt zu den Lagerhallen einer Firma An der alten Ziegelei in Gera. Neben dem verursachten Sachschaden wurden außerdem Lebensmittel, Kosmetik- und Reinigungsartikel von mehreren Paletten gestohlen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Tathergang laufen und Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 entgegengenommen (Bezugsnummer 0115897/2024).

Container aufgebrochen

In Gera-Großaga wurde der Polizei am Montag ein aufgebrochener Baucontainer in der Schulstraße gemeldet. Unbekannte brachen den Container während des Wochenendes auf und entwendeten mehrere darin gelagerte Baumaschinen. Laut den Ermittlern liegen noch keine Hinweise zu den Tätern vor und es werden Zeugen gesucht (Tel. 0365 / 8234-1465, Bezugsnummer 0115973/2024).

