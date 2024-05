Gera. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag in der Berliner Straße.

Zu einem Unfall zwischen einem weißen VW-Kleinbus und eine Straßenbahn kam es am Mittwochnachmittag in der Berliner Straße im Bereich der Kreuzung Franz-Mehring-Straße. Wie es von einem Sprecher der Geraer Feuerwehr heißt, kollidierte das Auto, womöglich beim Abbiegevorgang, seitlich mit der Straßenbahn. Der Notruf ging gegen 15.15 Uhr ein.

Durch den Zusammenprall wurden drei Kinder und ein Erwachsener in dem Kleinbus leicht verletzt. In der Straßenbahn kam niemand zu Schaden, heißt es. Der Straßenbahnverkehr stadteinwärts war zwischenzeitlich unterbrochen. Neben der Feuerwehr waren vorsorglich auch mehrere Rettungsfahrzeuge am Unfallort.

