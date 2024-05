Gera. Am Sonntag werden auch 22 Geraer Ortsteilbürgermeister gewählt. Insgesamt 30 Kandidatinnen und Kandidaten gehen ins Rennen.

Parallel zum Oberbürgermeister und Geraer Stadtrat werden am Sonntag, dem 26. Mai, insgesamt 22 Geraer Ortsteilbürgermeister gewählt. Insgesamt 30 Kandidatinnen und Kandidaten gehen dafür ins Rennen.

Davon treten im neu gebildeten Ortsteil Ostviertel/Leumnitz/Südhang vier Kandidaten an: Roger Laube (CDU), Jörg Deumer (Einzelbewerber), Marc-Manuel Moritz (EB) und Peter Pichl (EB).

Auch in Debschwitz, wo nun das zweite Mal ein Ortsteilbürgermeister gewählt wird, stellen sich vier Kandidaten zur Wahl: Neben Amtsinhaber René Jung (EB) sind das Andreas Kinder (CDU), Marco Schellenberg (Die Linke) und Michael Bachmann (EB).

Im Geraer Orsteil Falka, zu dem die Orte Kleinfalke, Großfalka, Otticha und Niebra gehören, ringen Alexander Fröhlich (EB) und Heike Kraft (EB) um die Gunst der Wähler. Die beiden Einzelbewerber sind Alexander Fröhlich aus Kleinfalke und Heike Kraft aus Großfalka.

Im neuen Ortsteil Pforten/Zschippern wollen Manuela Wagner-Müller (parteilos) und Christian Pohl (parteilos) die Geschicke lenken.

Mit Florian Rittirsch (EB) gibt es einen Bewerber in Cretzschwitz/Söllmnitz. Amtsinhaber Peter Zingel, der gerade seine zweite Amtszeit vollendet, tritt nicht wieder an. Für Hermsdorf kandidiert Judith Schlestein (EB), nachdem Amtsinhaber Harald Janko nicht wieder kandidiert. Für den Ortsteil Lusan wirft Christian Klein (CDU) seinen Hut in den Ring.

Mit Matthias Diezel (EB) gibt es einen Bewerber in Thränitz, der seit etwa einem halben Jahr den aktuellen Amtsinhaber Dieter Karius vertritt, der sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzog. In Geras kleinstem Ortsteil Naulitz kandidiert erstmals Kerstin Ritz (EB).

In Trebnitz bewirbt sich Achim Prager (EB), der Sohn von Ortsteilbürgermeister Knut Prager, für das Ehrenamt.

Amtsinhaber treten zur Wiederwahl an

In Langenberg strebt Emely Kirsch (EB) bereits ihre Wiederwahl an, mit gerade einmal 23 Jahren. Mehrere Amtsinhaber treten erneut an: Bernd Müller (EB) in Aga, Ulrich Porst (EB) in Dürrenebersdorf/Langengrobsdorf, Peter Ochs (EB) in Hain, Christian Hollandmoritz (EB) in Liebschwitz.

Ebenso stellen sich als einzige Kandidaten in ihren Ortsteilen zur Wiederwahl: Norbert Geißler (EB) in Milbitz/Thieschitz/Rubitz), Carsten Schlestein (EB) in Roben, Wolfgang Hartick (EB) in Röpsen sowie Reinhard Schmalwasser in Untermhaus. Als bisherige Amtsinhaber gehen auch Martina Schmidt (EB) in Weißig, Erik Buchholz (EB) für Westvororte sowie Matthias Lagojda in Zwötzen ins Rennen.

