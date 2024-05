Gera. Auf dem Geraer Markt findet eine kleine Feier zum Jahrestag der Verfassung Deutschlands statt.

Mit einer kleinen Feier auf dem Marktplatz wurde am Donnerstag auch in Gera die Verkündung des Grundgesetzes vor genau 75 Jahre begangen. Rund 80 Gäste aus Politik und Zivilgesellschaft, von der Kirche, der Gedenkstätte Amthordurchgang, dem Theater und weitere waren kurz vor der Kommunalwahl zusammengekommen, um auf die Bedeutung der Verfassung aufmerksam zu machen. Eine Geburtstagstafel wurde aufgebaut und auf das „Geburtstagskind“ angestoßen. Schülerinnen und Schüler der Musikspezialklassen am Geraer Rutheneum sangen die deutsche und die Europa-Hymne. Mit großen Aufstellern wurden die ersten Artikel des Grundgesetzes, die Grundrechte, noch einmal besonders hervorgehoben.