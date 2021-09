Autofahrer verursacht immensen Sachschaden und flüchtet - 83-Jährige in Restaurant bestohlen

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

83-Jährige in Restaurant bestohlen

Ein dreister Diebstahl hat sich am Donnerstagmittag in der Zeit von 13.15 Uhr bis 13.20 Uhr in einem Geraer SB-Restaurant in der Berliner Straße ereignet. Wie die Polizei mitteilte, verließ eine 83-Jährige für einen kurzen Moment ihren Sitzplatz und lies dort ihre Tasche zurück.

Als sie zurückkehrte musste sie feststellen, dass ihre Tasche entwendet wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl eingeleitet und sucht hierfür Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Rufnummer Tel.: 0365-8290 bei der Geraer Polizei zu melden.

Autofahrer verursacht immensen Sachschaden und flüchtet

Im Zeitraum von Mittwoch um ca. 19 Uhr bis Donnerstag um ca. 07.15 Uhr ist ein derzeit noch unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Ford eines 37-Jährigen gefahren. Das Auto stand laut Polizeiangaben im Bereich der Kurt-Keicher-Straße Ecke Friedrich-Engel-Straße in Gera.

Durch den Unbekannten wurde ein immenser Sachschaden an der Front des Autos verursacht. Die Polizei sucht nun im Zuge der Ermittlungen Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich an den Inspektionsdienst Gera unter Tel. 0365-8290 zu wenden.

Ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr haben Beamte der Geraer Polizei in Rubitz einen 40-jährigen Fahrer eines Autos kontrolliert. Wie sich im Rahmen der Polizeikontrolle herausstellte, war der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Der 40-Jährige muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

