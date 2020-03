Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besondere WG in Weida für Betroffene mit Demenz

„Als meine Eltern von Demenz betroffen waren, habe ich mich in einer Notsituation wiedergefunden. Denn ich wusste nicht, wie es mit ihnen weitergehen sollte. Nach langem Suchen sind sie in eine freie Wohn-Pflegegemeinschaft gezogen. Diese Wohnform ist noch weitgehend unbekannt, aber für Demenzerkrankte sehr gut geeignet. Es war ein Glücksfall für meine Eltern und mich“, erzählt Holger Hasse.

Ausgehend von seiner persönlich erlebten Situation, möchte der Diplomingenieur und Unternehmer in Weida ein solches Wohnmodell ins Leben rufen. In der Diakonie Sozialstation Weida hat er dafür einen Kooperationspartner gefunden. Am Wochenende stellte Holger Hasse gemeinsam mit Pflegedienstleiterin Katja Zipfel von der Diakonie das Konzept seines sogenannten Timson-Cantou im Bürgerhaus Weida vor.

Etwa 12 Demenzbetroffene leben bei dieser WG zusammen in einem Haus. Weitgehend selbstbestimmt und mit einem Einzelzimmer als persönlichen Rückzugsort, entsteht durch Gemeinschaftsräume und -bereiche ein familiäres Miteinander. Die Angehörigen bleiben in engem Kontakt und mit in der Verantwortung, der gemeinschaftlich bestellte Pflegedienst betreut rund um die Uhr. „In einer solch häuslichen Atmosphäre können Angstzustände und Weglauftendenzen, die typisch für die Demenzerkrankung sind, verringert werden oder fallen gar weg“, hat Holger Hasse erfahren. Diese Wohnform würde auch Angehörige enorm entlasten, weiß er. Das Pflegepersonal als Dienstleister habe zudem einen viel besseren Pflegeschlüssel, da es 12 Patienten konzentriert in einem Haus antreffe.

Seit 2006 gibt es dieses WG-Konzept. Vom Bundesministerium für Gesundheit wurde es als „Freiburger Modell“ definiert. Mittlerweile konnten etwa 3000 solcher Wohngemeinschaften in der gesamten Bundesrepublik entstehen.

„Wir als Diakonie sind momentan mit einem ambulanten Pflegedienst, einem Betreuten Wohnen und einer Tagespflege in Weida präsent. Gerade bei der Erkrankung Demenz sind viele Angehörige überfordert. Die neue Wohnform könnte hier helfen. Insofern bin ich sehr offen für das Projekt“, erklärt Katja Zipfel.

In Weida will Holger Hasse die Wohn-Pflegegemeinschaft mit einem „Timson-Cantou“ etablieren – einem speziellen Hauskomplex, der unter anderem barrierefreies Wohnen auf einer Geschossebene ermöglicht, über einen Innenhof und eine Rund-um-Gartenanlage mit Aktivitätenpfad verfügt. Hasse vertritt zugleich die Timson GmbH, die derartige nachhaltige Bauprojekte realisiert und betreut. Dafür sucht er momentan ein geeignetes Grundstück.