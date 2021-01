Bibliotheken in Gera bieten Abholservice an

Gera. Ab Montag, den 18. Januar, bieten die Bibliothek am Puschkinplatz und die Stadtteilbibliothek Lusan als besonderen Service für ihre Benutzer einen Abholservice an, informiert die Stadtverwaltung. Telefonisch oder per E-Mail können bis zu zehn Medien vorbestellt und in der Regel am Folgetag abgeholt werden. Die telefonische Vereinbarung eines Abholtermins ist dabei zwingend erforderlich. Für die Medienrecherche steht der Online-Katalog der Bibliothek unter www.biblio.gera.de zur Verfügung, eine telefonische Beratung ist ebenfalls möglich. Für die in der Bibliothek am Puschkinplatz entliehenen Medien erfolgt die Rückgabe weiterhin ausschließlich über die Rückgabebox. Beim Abholen der bestellten Medien sind die Hygienevorschriften einzuhalten. Säumnisgebühren für entliehene Medien werden nicht erhoben.

Sprechzeiten Bibliothek am Puschkinplatz:

Montag bis Freitag von 10 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr

Allgemeine Information: Tel.: 0365 – 838 3378 /79

Medienwünsche und Beratung: Tel.: 0365 – 838 3382

Medienwünsche Kinder: Tel.: 0365 – 838 3371

Mail: bibliothek@gera.de



Sprechzeiten Stadtteilbibliothek Lusan:

Montag, Dienstag , Donnerstag von 10 bis 14 Uhr

Telefon: 0365 / 773 2810

Mail: bibliothek.lusan@gera.de