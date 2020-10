„Im nächsten Leben werde ich Igel bei Familie Kirchner“, sagt Silke Kirchner lachend und spielt damit auf ihre gewonnene Expertise im Aufpäppeln von Igel-Babys an. Durch jahrelange Erfahrung weiß sie, was die niedlichen Stacheltiere brauchen, wenn sie ausgehungert gefunden werden.

Den ersten fand sie im Januar 2003 auf dem eigenen Grundstück bei den Biotonnen. Das Tier wog etwa 400 Gramm und hätte den Winter nicht allein überlebt. Noch unerfahren im Igel-Versorgen brachte Silke Kirchner den Kleinen im Keller unter und lernte daraus: „Igel haben keinen Rückwärtsgang“. Zu viele Versteckmöglichkeiten hätten immer wieder dafür gesorgt, das Tier aus unfreiwilligen Gefängnissen befreien zu müssen. Das passiert der 54-Jährigen heute nicht mehr.

Wie viele Igel sie inzwischen über den Winter gebracht hat, weiß Silke Kirchner gar nicht mehr so genau – wahrscheinlich um die 15. Es gab auch igelfreie Jahre und es schaffen leider nicht immer alle. Erst vor Kurzem ist einer ihrer Schützlinge verstorben. Nur zwei Tage später wurde aber ein anderer in die Obhut der Kirchners gegeben, sodass derzeit vier kleine Igel bei der Familie in Crimla leben: Krümel, Murmel, Letzti und Späti. Zur Unterscheidung hat Silke Kirchner ihnen mit Permanentmarkern eine farbige Stachelspitze verpasst.

Mehr als jetzt sollen es aber nicht werden. Die Ziehmutter der Igel ist immerhin täglich etwa 30 Minuten mit der Reinigung des möbelfreien Kellerbades beschäftigt: Kot und alte Zeitungen entfernen, durchwischen und Pappe und neue Zeitungen auslegen. „Eine Tageszeitung reicht da nicht.“ Laub sei keine gute Idee, da es Ungeziefer anlocken könnte. Neuentdeckung in Sachen Auslegware für Igel: Papier, mit dem Zerbrechliches in Deko-Läden eingepackt wird. „Das ist schön dünn und die Igel können es selbst zerrupfen.“ Dreimal täglich füttert sie außerdem die vier Geschwister, deren Mutter tot aufgefunden wurde.

„Es macht viel Arbeit und riecht auch nicht gut“, betont Silke Kirchner. Igel seien nachtaktiv und keine Haustiere und sollten nicht verhätschelt werden, „so niedlich sie auch sind“. Sonst würden sie womöglich ihren Schutzreflex – das Einrollen – verlieren und sich nach der Überwinterung nicht mehr in der Natur zurecht finden.

Was tun, wenn ich einen Baby-Igel finde?

Wer ein verirrtes Jungtier auf Futtersuche findet und sich seiner annehmen möchte, sollte ihm auf keinen Fall Milch zu trinken geben. Das ist Silke Kirchners wichtigster Rat, da diese nicht verdaut werde. Ein kleiner Igel kommt bei ihr zunächst mal in Quarantäne – nicht wegen Corona, sondern wegen möglicher Flöhe: „Man weiß nie, was die sich in der Natur eingefangen haben“. Igelpuder aus der Zoohandlung sei da aber ein gutes Mittel.

Spezialfutter für die Igelwaisen: Katzenfutter und Würmer aus der Zoohandlung. So bietet Silke Kirchner den Vierbeinern eine „richtige Gourmet-Küche“. Foto: Silke Kirchner

Dann beginnt das Aufpäppeln bis zum Winterschlaf. Das tägliche Gewicht notiert sie im „Tagebuch“, um zu erkennen, wann sie genug zugelegt haben: Mindestens 500 Gramm. Um das zu erreichen gibt sie den ganz kleinen Tieren Katzenpastete, manchmal vermengt mit Fenchel- oder Kamillentee. Später geht auch festeres Katzenfutter, lebendige Mehlwürmer kommen auch gut an.

Zum Überwintern beziehen Igel bei den Kirchners das Gartenhäuschen: „Igelaufzuchtstation“ steht außen auf einem selbstgeschnitzten Holzschild. Dort schlafen sie meist bis März oder Mai – je nach Temperatur. Sind die stachligen Vierbeiner aufgewacht, entlässt Silke Kirchner sie wieder in die Natur. Geeignet sind größere hundefreie Gärten, denn die würden sich nicht immer vertragen.