Du bist das Geschenk

Ganz gleich, ob du nun an Gott glaubst oder an gar nichts glaubst. Es ist ok. Zu Weihnachten geht es um ein Baby, das geboren wurde. Als es zur Welt kam, kamen die Könige von weit her und brachten diesem Kind Geschenke. Das Kind würde den Leuten Hoffnung bringen.

Das Kind Jesus wuchs zum Mann heran, ging auf die Straße und sagte den Leuten, dass es jemand gibt, der sie liebt. Jesus begann, Leute zu heilen. Er zog umher und redete mit den Menschen – auch mit denen sich sonst keiner abgab. An tödlichen Krankheiten Leidende berührte er – ohne Angst sich zu infizieren. Tote erweckte er zu neuem Leben.

Alles, was dieser Mann tat, war, die Menschen zu lieben. Er sprach ihnen Vergebung zu. Er schenkte den Menschen Heilung, Befreiung, Zukunft und Hoffnung. Die Kritiker von Jesus mochten ihn nicht. Letztlich verfolgten sie ihn, erzählten Lügen über ihn, nagelten ihn ans Kreuz. Auch am Kreuz, dem Tode nahe, antwortete er ihnen mit Liebe: Vater, vergib ihnen.

Jesus opferte sein Leben auch für die, welche ihn umbrachten. Das ist Liebe. Das ist Weihnachten.

Es geht nicht darum, in einen Spiegel zu sehen. Es geht um den Blick durchs Fenster, um die Welt zu sehen. Was kannst du da erblicken? Einsame in deiner Straße, Menschen ohne Obdach in der Nachbarschaft. Familien, die in ihrem Land keine Zukunft mehr gesehen haben und nach Deutschland gekommen sind. Vielleicht kannst du Weihnachten etwas für sie tun? Es leben alte Leute im Pflegeheim, die denken, niemand liebe sie, weil sie keinen Menschen haben, der sie besucht. Vielleicht kannst du dieses Weihnachten etwas für sie tun.

Gott kann dich inspirieren. Vielleicht gibt es ein Familienmitglied, welches du schon lange nicht mehr gesehen hast. Oder du lebst mit jemandem zusammen, aber ihr redet nicht mehr miteinander. Vielleicht kannst du mit diesem Menschen Frieden schließen und vergeben? An diesem Weihnachten.

Wenn du bereit bist, etwas für andere zu tun, dann wirst du einen Sinn und ein Ziel für dein Leben finden. Ich sage dir: Es geht nicht um Geschenke. Es geht darum, dass du das Geschenk bist, das Geschenk für diese Welt. Du bist wertvoll und geliebt.