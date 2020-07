Gera. Immer dienstags wird in Geras neuer Mitte gegärtnert.

Erdbeerpflanzen in Geras neuer Mitte gepflanzt

Integrationsbegleiterin Melanie Patzelt (links) vom regionalen Integrationsprojekt bei der Otegau und Teilnehmerin Heike Böttcher pflanzten gestern am Klima-Pavillon Erdbeeren. Der Umweltverein Grünes Haus Gera lädt interessierte Bürger bis September immer dienstags zwischen 14 und 17 Uhr zum Mitmachen beim Urban Gardening ein. Am Mittwoch (08.07.2020) lädt der Verein ab 19 Uhr zu einer Diskussionsrunde zum Thema Stadtentwicklung und Klimawandel in den Pavillon.