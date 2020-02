Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fotoausstellung in der Galerie Gucke Bad Köstritz

Der Bad Köstritzer Fotograf Matthias Hellebrandt zeigt vom 21.02. bis Ende April 2020 in der Kleinen Galerie Gucke außergewöhnliche Fotografien. Themen in seiner zweiten Doppelausstellung sind die experimentellen Portraits und spektakuläre Lichtmalereien. Seit 2010 hat er in Bad Köstritz ein eigenes Studio. In seiner aktuellen Ausstellung widmet er sich dem Genre des „experimentellen Portraits“ und auch der sehr aufwendigen „Lichtmalerei“. Zur Vernissage am 21. Februar, um 19 Uhr, sind alle Interessierten recht herzlich in die Kleine Galerie Gucke in Bad Köstritz eingeladen.