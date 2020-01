Musiklehrerin Bettina Formella unterrichtet Sophia Nestler am Cello. Die wahrscheinliche Gebührenerhöhung der Geraer Musikschule „Heinrich Schütz“ war am Montagabend Thema im Bildungsausschuss.

Gebühren an der Musikschule Gera steigen leicht für alle

Mit einer neuen Gebührensatzung will die Stadt Gera allen Nutzern ihrer kommunalen Musikschule „Heinrich Schütz“ einen gleichberechtigten Zugang zu musischer Bildung sichern. Einstimmig und ohne Änderungen wurde bereits im Bildungsausschuss am Montagabend die Beschlussvorlage dazu gebilligt. Die neue Gebührensatzung sieht eine moderate Erhöhung der Unterrichtsgebühren für alle Nutzer der kommunalen Einrichtung vor – als Ausgleich der gestiegenen Kosten durch Tarifsteigerungen, Betriebskosten und ähnliches. Damit würde erstmals nach sechs Jahren wieder eine Gebührenanpassung erfolgen.

Diese betrifft dann alle Nutzer der Musikschule „Heinrich Schütz“, unabhängig davon, ob sie aus der Stadt Gera, aus dem Landkreis Greiz oder anderen ländlichen Regionen kommen. Sollte der Stadtrat dafür sein Okay geben, wären überhöhte Gebühren für Landkreiskinder wie nach Kündigung des Geschäftsbesorgungsvertrages durch den Landkreis Greiz vielfach von Familien aus dem Landkreis befürchtet, vom Tisch. Und auch die Musikschule könnte letztlich profitieren: Denn in Verwaltungsbereichen, die unterschiedliche Gebühren für einheimische und auswärtige Schüler eingeführt hatten wie Eisenach und Weimar, hätte dies zu einem nahezu vollständigen Rückzug auswärtiger Nutzer geführt, wurde festgestellt.

„Für uns sind nicht die Kosten, sondern die Teilhabe möglichst vieler Menschen an Kultur- und Bildungsangeboten ausschlaggebend. Denn musisch-kulturelle Bildung wirkt mehrfach positiv auf die Entwicklung der Persönlichkeit und der Gesellschaft“, betonte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) in einer Pressemitteilung der Stadt. Ebenso unterstrich er sein Bekenntnis für die Region und der Rolle der Stadt Gera als Oberzentrum. Beide grundlegenden Ansätze seien letztlich ausschlaggebend dafür gewesen, auf erhöhte Musikschulgebühren für Nutzer anderer Landkreise und Städte zu verzichten. Der Rückzug des Landkreises Greiz aus der Kostenbeteiligung an der Musikschule „Heinrich Schütz“ solle nicht auf den Rücken von Familien ausgetragen werden.

Gerechnet wird mit 720.000 Euro Einnahmen im Jahr 2020 durch die Gebühren der Eltern. „Dies geschieht völlig unabhängig, ob Greiz eine Lösung sucht oder nicht. Auch weiß noch keiner, ob es die geplante Zweigstelle der Greizer Musikschule im Osterland-Gymnasium geben wird oder nicht“, erklärte Andreas Kinder (CDU), Vorsitzender des Bildungsausschusses. Kostete bisher der Instrumental-Einzelunterricht für 30 Minuten 560 Euro jährlich, werden dann mit der neuen Gebührenordnung 600 Euro fällig. Für Grundlagenunterricht 45 Minuten im Bereich Tanz sind bisher 215 Euro pro Jahr zu zahlen. Dies wird auf 235 Euro pro Jahr erhöht. Beim Unterricht Musikalische Früherziehung 45 Minuten liegen die Kosten derzeit bei 215 Euro und würden auf 230 Euro Jahresgebühr steigen.

Neu in die Satzung aufgenommen wird eine Klaviernutzungsgebühr pro Schuljahr für jeden Schüler des Fachs Klavier. Sie wird 25 Euro pro Jahr betragen. Anstelle von bisherigen Ermäßigungen für Kinder, die in einem Haushalt leben, soll eine Familienermäßigung in Kraft treten. Sie berücksichtigt alle Familienmitglieder, die an der Musikschule Unterricht nehmen. So soll es beispielsweise bei zwei Familienmitgliedern je Mitglied 15 Prozent Rabatt geben, bei drei Familienmitgliedern pro Mitglied 25 Prozent. Präzisiert wird in der neuen Gebührenordnung auch die Instrumentennutzungsgebühr hinsichtlich Rückgabe des Instruments und Umlage von Versicherungskosten.

Stimmt der Stadtrat der neuen Satzung zu, wird sie am 1. August 2020 in Kraft treten.