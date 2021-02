Gera: „Wir machen schön und nicht krank“

Etwa 300 Saloninhaber, Mitarbeiter und Azubis aus der Friseur- und Kosmetikerbranche haben, laut Veranstalter, am Mittwoch auf dem Geraer Markt eine sogenannte Lockdown-Mahnwache abgehalten.

Schwarz gekleidete Frauen darunter ein paar Männer versammelten sich am Mittwoch auf dem Markt in Gera. In der Hand hielten sie Grabkerzen und große Blätter. Auf denen war zum Beispiel zu lesen: „Wir sind gesund gestorben, weil man uns den Boden unter den Füßen weggezogen hat.“ Und immer wieder waren Kreuze zu sehen. Einige der 300 Teilnehmer haben noch extra große Plakate geschrieben. „Wir machen schön und nicht krank. Wir fehlen dem ganzen Land“, stand auf einem Schild.