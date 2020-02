Gera. Die Schulmeisterschaften sind auch ein Warmlaufen für die Soccer-Tour, die im Juni in Gera Station macht.

Geraer Ostschüler ermitteln ihre Soccer-Meister

An der Ostschule Gera – Europaschule fand unlängst die Schulmeisterschaft im Soccer statt. Zur großen Freude war es der Schule auch im Ausweichobjekt in der Eiselstraße dank der unproblematischen Unterstützung des CJD Gera möglich, die Socceranlage aufzustellen.

In einem großen Turnier ermittelten alle Klassenstufen ihre Schulmeister. In spannenden und kurzweiligen Spielen kämpften insgesamt 20 Mannschaften – 15 Jungen- und fünf Mädchenteams – mit insgesamt 70 Schülern um die Meisterschaft. Zugleich diente das Turnier als Vorbereitung auf die „Sparkassen Fairplay Soccer Tour“, die im Juni 2020 in Gera Station machen wird.

Deshalb wurde neben den Wettkampfregeln auch nach den Fairplay-Regeln der Deutschen Soccer-Liga gespielt.

Schulmeister wurden in den Klassen 5 und 6 die „Soccer Kings“ (Klasse 5b) mit den Spielern Collin Sucker, Tim Dietze, Felix Haueisen und Abdo Mohamad, in den Klassen 7 und 8 die „Free Kicksz“ (Klasse 7b) mit Parwiz Tajik, Ali Osmani, Max Schuster und Florian Ruby sowie bei den Mädchen die „Girls Crew“ (8a und 8b) mit Nele Hahn, Jolie Hamidouche, Emely Veit und Luisa Sucker. Bei den Klassen 9 und 10 war bei den Jungen das Team „Die Welle“ (Klasse 9c) mit Justin Röder, Hoshiyar Ibrahim und Rafaat Salan erfolgreich, bei den Mädchen das Team „No Name“ (9a, 9b) mit Lena Stulken, Samantha Schulze, Pauline Hilgard und Cerafine Gründler.