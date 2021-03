Geraer Rentner durchbricht Garagentor und Betonwand mit Auto

Gera. Einen nicht alltäglichen Unfall meldet die Geraer Polizei. Die Irrfahrt eines 85-Jährigen wurde erst durch ein Fahrzeug in der Nachbargarage gestoppt.

Zu einem nicht alltäglichen Unfall kam es am Montagmorgen gegen 8 Uhr in der Dr.-Hufeland-Straße in Gera.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 85-jähriger Autofahrer offenbar das Gaspedal mit der Bremse verwechselt, fuhr daraufhin rückwärts und durchbrach das rückwärtige Garagentor. Anschließend fuhr der Rentner weiter rückwärts durch die Garage und durchbrach die Betonmauer in die Nachbargarage, wo er das darin parkende Fahrzeug gegen das Garagentor schob und schließlich zum Stehen kam.

Der Unfallverursacher flüchtete nach seiner Misere zunächst von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

