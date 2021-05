Geras Volkshochschule wegen Baustelle geschlossen

Gera. Ausweichobjekte für derzeit unterbrochene Volkshochschul-Kurse sind gefunden.

Heute, am 25. Mai, beginnen in der Geraer Volkshochschule „Aenne Biermann“ in der Talstraße Bauarbeiten für einen Personenaufzug. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera in einer Pressemitteilung. Alle 15 Kursräume sollen im Anschluss barrierefrei zugänglich sein.

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport fördere die Investition mit fast 400.000 Euro. „Wir stellen uns damit auch auf die immer älter werdende Geraer Bevölkerung ein und werden unserem Credo des lebenslangen Lernens zukünftig noch gerechter“, so Petra Meyenberg, Direktorin der Geraer Volkshochschule „Aenne Biermann“.

W-Lan-Netz wird parallel installiert

Ein zweites Großprojekt betreffe die Datenvernetzung des Gebäudes. Ein sicheres Drahtlosnetzwerkes, als W-LAN bekannt, sei dann für alle Räume verfügbar. Hierfür habe das Bildungsministerium rund 51.000 Euro bewilligt.

In der Zeit der Baumaßnahmen, die sich über mehrere Monate erstrecken werde, bleibe das gesamte Gebäude aus Sicherheitsgründen für den Besucherverkehr geschlossen. Für die derzeit unterbrochenen Kurse habe man bereits erste Ausweichräumlichkeiten gefunden, damit die noch offenen Kursstunden bei möglicher Fortführung beendet werden können. Die Erreichbarkeit der Geraer Volkshochschule ist laut Stadt weiterhin von Montag bis Donnerstag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, gewährleistet.

Nicht von den Einschränkungen betroffen sei das Online-Angebot. „Auch, wenn unsere Volkshochschule primär ein Ort der Begegnung ist und unsere Teilnehmenden die Präsenzkurse bevorzugen, sehe ich in der aktuellen Erfahrung mit den digitalen Kursen eine sinnvolle und dauerhafte Ergänzung unseres Portfolios“, so Direktorin Meyenberg.