Die Weiße Elster am Langenberger Steg (Archivfoto).

Warnung Hochwassergefahr an der Weißen Elster - Meldebegin am Pegel Gera Langenberg

Gera Der Pegel Gera-Langenberg hat den Meldebeginn überschritten. App-Warnsysteme schlagen am 24. Dezember frühmorgens Alarm.

Nach ergiebigen Regenfällen steigt die Hochwassergefahr an den Einzugsgebieten der Weißen Elster. Im Laufe des Tages erwarten die Meteorologen nochmals bis zu zehn Liter pro Quadratmeter. Der Pegel Gera-Langenberg hat den Meldebeginn überschritten, das heißt, die Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser.

In den frühen Morgenstunden des 24. Dezember wurde deshalb über App-Warnsysteme, unter anderem Nina, eine Hochwasser-Warnung herausgegeben. Der Pegel in Gera-Langenberg verzeichnete 2,70 Meter. Meteorologen erwarten dort in den nächsten Stunden die Höchstwerte. Anschließend wird jedoch mit einer fallenden Tendenz gerechnet. Weitere Schauer könnten allerdings diesen Rückgang verzögern.