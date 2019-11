Aus dem Garten einer Geraer Familie ist am 30. Oktober einer ihrer vier Hunde gestohlen worden. Der junge Bolonka-Rüde heißt Coockie und ist ein knappes Jahr alt.

Hund aus einem Garten in Gera gestohlen – Facebook-Post löst große Anteilnahme aus

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hund aus einem Garten in Gera gestohlen – Facebook-Post löst große Anteilnahme aus

Vier Hunde der Rasse Bolonka spielen in einem Garten in Gera. Dann ein Quietschen und einer der russischen bunten Schoßhunde, wie die Rasse noch genannt wird, ist weg. Aus dem Garten einer Geraer Familie ist am 30. Oktober einer ihrer vier Hunde gestohlen worden.

„Die Diebe haben den Hund einfach über den Zaun gezogen“, sagt Hundebesitzer Andreas W. „Als ich das Quietschen hörte, bin ich sofort raus und habe nach den Hunden geschaut. Coockie war einfach weg“, sagt der geschockte Hundebesitzer.

Aus dem Garten einer Geraer Familie ist am 30. Oktober einer ihrer vier Hunde gestohlen worden. Der junge Bolonka-Rüde heißt Coockie (2.v.l.) und ist ein knappes Jahr alt. Foto: Andreas W.

Aber noch schlimmer sei es für seine Frau. Vor einem Jahr hätte sie sich sofort verliebt in den kleinen Welpen namens Cookie und so haben die Geraer ihre Hundefamilie auf vier erweitert.

Facebook-Post erhält große Aufmerksamkeit

Die Familie startete sofort einen Facebook-Aufruf, der bis zum Montag bereits über 14.000 Mal geteilt wurde und den fast 2000 Facebook-Nutzer kommentierten . Die Anteilnahme sei riesig, wie Kerstin W. bestätigt. Auch die Nachbarschaft ist schockiert, wie die Hausfrau mitteilt. „Hier leben viele Hunde und wir alle haben jetzt Angst“, sagt sie.

Eine Anzeige bei der Polizei wurde bereits erstattet. Dem Verdacht der Familie, wer den Hund gestohlen haben kann, ist die Polizei nachgegangen, bisher ohne Erfolg. Eine durch die Familie hinzugezogene Pettrailerin hat die Spur des Hundes mit zwei Suchhunden bis zu der Stelle zurückverfolgen können, wo das Tier in ein Auto verladen wurde.

„Coockies Zähne sind besonders weiß. So sieht er immer aus, als würde er lachen“, sagt Kerstin W. über ihren Hund. Foto: Andreas W.

Die Hunde sind wie Familienmitglieder

Die Geraer sind keine Hundezüchter. Sie lieben ihre Tiere einfach und sehen sie als Familienmitglieder. „Der Verlust schmerzt sehr und ich kann weder richtig essen noch schlafen“, sagt Kerstin W. Sie haben Angst, dass ihr kleiner Rüde jetzt irgendwo eingesperrt leben müsse, bis er für die Zucht geeignet sei. Noch ist er dafür zu jung. „Wir hoffen einfach weiter, dass unser Coockie wieder zurück gebracht wird.“