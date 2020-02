Der Erfolg des Integrationssportfestes liegt in einem starken Org-Team, deren Mitglieder sich auch bei der 15. Auflage wieder voll ins Zeug legen werden (v.l.): Hinten: Robert Koska, Horst Seiferth, Wolfhard Grunwald, Laura Theophil, Tobias Joost, Uwe Müller. Vorn: Heidemarie Kolb, Evelyn Drzensla, Erika Hofbauer, Maria Teichert, Luisa Junold.

In Gera wird 15. Integrationssportfest vorbereitet

Gera. Ein kleines Jubiläum steht an. Am 29. Februar findet in der Geraer Panndorfhalle die 15. Auflage des Integrationssportfestes statt.

170 Teilnehmer haben sich bislang für das besondere Geraer Sportfest gemeldet

Gemeinsam initiiert wurde es von der OTG 1902 Gera und den Werkstätten der Lebenshilfe gGmbH. Beim Treffen des Org-Teams wurden Festlegungen über Stationen und Ablauf getroffen. 170 Teilnehmer hätten sich bislang angesagt.

Das Integrationssportfest beginnt 9 Uhr mit dem Einmarsch der Teilnehmer unter den Klängen der Münchenbernsdorfer Schalmeienkapelle. Nach einer Erwärmungsphase betreuen dann Helfer, darunter auch von der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales gGmbH Gera-Lusan, die 13 Stationen. Den Abschluss bildet ein Fußballspiel.

Zusammenarbeit von OTG und Lebenshilfe über das Fest hinaus

Auch wenn es nicht um Sieg und Platzierungen geht, sondern um die Freude sich zu bewegen, gibt es zum Schluss eine Siegerehrung. Hier können sich alle Teilnehmer auf eine Urkunde, Medaille und ein Plüschtier freuen. Uwe Müller, Vorsitzender der OTG 1902 Gera, freut sich besonders darüber, dass sich aus dem engen Kontakt zwischen Sportverein und der Lebenshilfe eine Win-Win-Situation ergeben hat. So bedankte er sich bei Robert Koska, der mit Mitarbeitern der Lebenshilfe eines der Eingangstore instand gesetzt hatte. Horst Seiferth bot der Lebenshilfe an, einen Tischtennistreff zu organisieren und von Uwe Müller kam die Zusage für das diesjährige Fußballspiel der Lebenshilfe wieder die Sporthalle zur Verfügung zu stellen. „Es ist eine Zusammenarbeit, die uns einfach Spaß macht“, sagt der Vereinsvorsitzende. Der Sportverein übernehme die Kosten für die Nutzung der Panndorfhalle. Unterstützt wird das Fest von der Sparkasse Gera-Greiz, dem Autohaus Nissan in Gera-Lusan und dem SSB Gera.