Jubiläum im Kindergarten in Weida gefeiert

Vor wenigen Tagen fand eine große Jubiläumsfeier 50+2 im Evangelischen Kindergarten Sonnenschein in Weida. Zu Beginn eröffnete Pfarrer Martin Schäfer das Fest mit einer Andacht. Superintendent Hendrik Mattenklodt sendete den Segen Gottes aus an die gekommenen Kinder, Eltern, Mitarbeitenden, ehemaligen Mitarbeitenden, Unterstützern, Helfern des Umbaus und interessierte Gäste.

Weida. Für ein den Ausbau hat die Stadt viel Geld in die Hand genommen:

Vor wenigen Tagen fand die Jubiläumsfeier 50+2 im evangelischen Kindergarten Sonnenschein statt. Der Kindergarten befindet sich seit 1995 in der Trägerschaft der Kirchgemeinde Weida. Nach baulicher Erweiterung der Einrichtung konnten im Mai die Kinder des elementaren Bereichs in neue Gruppenräume ziehen. Für das Bauvorhaben hat die Stadt 650.000 Euro ausgegeben, unterstützt vom Bund. Die Kirchgemeinde hat sich mit 50.000 Euro beteiligt. Darüber hinaus konnten Lottomittel in Höhe von 103.000 Euro, 7000 Euro von der Stiftung Senfkorn und 9000 Euro von der Share Value Stiftung für die Erneuerung der Einrichtung eingeworben werden.