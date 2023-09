Junge Frau in Gera mit Messer bedroht und verletzt

Gera. Nach einem Angriff auf eine junge Frau in Gera sucht die Polizei nach Zeugen. So wird der Unbekannte beschrieben:

In der Nacht zum Samstag ist in Gera eine junge Frau in Gera angegriffen worden. Wie die Polizei miteilte, war die Frau gegen 2 Uhr in der Karl-Matthes-Straße von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und leicht verletzt. Anschließend konnte sie sich mit ihrem Hund in Sicherheit bringen.

Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann soll akzentfrei deutsch gesprochen haben. Er ist circa 180 bis 185cm groß und hat eine normale Statur. Seine Kleidung war den Angaben zufolge komplett schwarz, dazu trug er schwarze Handschuhe, ein schwarzes Mundtuch und eine schwarze Mütze.

Die Kriminalpolizei Gera bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 0365-829-0 zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.