Junge Leute stark machen

Zweimal pro Woche kommt Lucas zu „GUstAV“ in die Berliner Straße 26. Das Jobcenter hat ihn zu dieser Jugendanlaufstelle vermittelt. Dort betreuen Sozialpädagogen den 17-Jährigen. „Sie unterstützen mich, einen Praktikumsplatz beziehungsweise eine Ausbildungsstelle zu finden“, berichtet der junge Geraer, der sich für Gartenbau interessiert.

„GUstAV“ heißt ausgesprochen: „Grone unterstützt aktiv, verlässlich“. Träger ist die Grone Bildungszentren Thüringen GmbH, gemeinnützig. Seit Februar gibt es das Angebot in der Berliner Straße. „Wir wollen junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren stark machen, sie sozial stabilisieren, motivieren und ihnen helfen, Hemmnisse abzubauen. Wir begleiten sie bei ihrer Orientierung, formulieren gemeinsam Ziele, helfen bei Bewerbungsschreiben und Ämtergängen “, erklärt Lutz Börner. Ebenso will „Gustav“ Schulverweigerer erreichen. Auch wenn Gera den Vorteil habe, dass an jeder Schule ein Schulsozialarbeiter arbeite, zu haben, ist GUstAV für hartnäckige Fälle sehr geeignet. „Denn wir können intensiv an jedem einzelnen Fall dranbleiben, Gründe hinterfragen und individuelle Angebote machen. Manchmal ist es wie ein Katz- und Maus-Spiel, aber wir arbeiten da sehr konsequent und haben einen langen Atem“, sagt Sozialpädagogin Juliane Börner.

„Diese Hartnäckigkeit war für uns als Jobcenter ein Grund, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Wir versuchen damit jene Jugendlichen zu erreichen, die eigentlich schon weg sind“, so Alexander Woithe vom Jobcenter Gera. „GUstAV“ arbeitet im Auftrag des Jobcenters sowie durch eigenes Engagement, wofür es mit vielen Partnern wie Straßensozialarbeitern, Schuldirektoren und Beratungslehrern vernetzt ist. „Intensiv halten wir auch mit Eltern Kontakt, um zusammen Lösungsansätze zu besprechen, denn vielfach befinden sich die Jugendlichen in einer schwierigen Entwicklungsphase“, ergänzt Lutz Böhmer. Viele Dinge könnten aber deren Eltern nicht leisten, weil sie selbst Probleme hätten. „Wir erleben hier, wie die jungen Leute ihre Scheu verlieren, wie ihnen bewusst wird, dass sie wertgeschätzt werden, dass sich jemand für sie und ihre Probleme interessiert“, so Börner.

Lucas hat in der Anlaufstelle schon drei Bewerbungen geschrieben. Er hofft, dass es mit einem Praktikum und einem Ausbildungsplatz klappt. „Ich erhalte hier 1A-Hilfe, also das Projekt GUstAV kann ich nur weiterempfehlen“, versichert der Jugendliche.

Kontakt: „GUstAV“ -Grone-Unterstützung-Aktiv-Verlässlich, Berliner Straße 26 in Gera, Lutz Böhmer und Juliane Börner, Tel. 0365 / 52 68 79 82