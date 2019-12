Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Knapp zwei Wochen Ampeln an der „Fortuna“-Kreuzung

An der sogenannten „Fortuna“-Kreuzung bei Weida kommt es ab Montag, 9. Dezember, zu Bauarbeiten. Die haben aber weder mit der vielfach geforderten Entschärfung der Bundesstraßenkreuzung B92/B175 noch mit den von der Thüringer Polizei angekündigten teilstationären Anlagen zur Geschwindigkeitsmessung zu tun. Wie aus einer Veröffentlichung im Weidaer Amtsblatt hervorgeht, sollen Schutzplanken an der B92 in Fahrtrichtung Gera nach dem Abzweig Richtung Berga erneuert werden, was voraussichtlich vom 9. bis zum 20. Dezember andauern soll.

Damit einher gehen allerdings Einschränkungen für den Verkehr. In der Mitteilung ist von halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung die Rede. Wie es auf Nachfrage aus dem Landratsamt Greiz hieß, würde die Sperrung den jeweiligen Abschnitt der Straße betreffen, an dem gerade an den Leitplanken gearbeitet wird. Die Kreuzung bliebe aber in alle Richtungen befahrbar. Die Straßenverkehrsbehörde bittet alle Kraftfahrzeugführer um Beachtung und Vorsicht.