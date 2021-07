Mobiles Impfteam in Bieblach

Gera. Impfstoff ist von Johnson & Johnson

Am kommenden Dienstag, 3. August, macht ein mobiles Impfteam der Kassenärztlichen Vereinigung Station in Gera-Bieblach. Darüber informiert die Geraer Stadtverwaltung. Zwischen 14 und 17.30 Uhr können sich Interessierte im Infopoint in der Leuchtenburgstraße 10 den Impfstoff von Johnson & Johnson verabreichen lassen. Bei diesem Impfstoff ist nur eine Impfung nötig. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Mitzubringen sind der Impfausweis sowie ein Ausweisdokument.

Die Impfstatistik

Laut Kassenärztlicher Vereinigung liegt die Impfquote mit Stand 26. Juli bei den Erstimpfungen in Gera bei 50,7 Prozent und bei den Zweitimpfungen bei 45,9 Prozent. Zum Vergleich: Im Landkreis Greiz haben 51,8 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner eine Erstimpfung und 48,3 Prozent die Zweitimpfung erhalten. In dieser Statistik nicht enthalten seien die Impfungen, die Betriebsärzte und Krankenhäuser verabreichen.