Münchenbernsdorf feiert Stadtfest im Juli

Münchenbernsdorf. Nach einem Jahr Pause steht der Termin jetzt fest. Die Band für den Abend ist gebucht.

In Münchenbernsdorf wird am 10. und 11. Juli Stadtfest gefeiert. Das kündigte Bürgermeister Andreas Stehfest (Pro Kommune) am Dienstag zur Stadtratssitzung an.

„Lange habe ich die Inzidenzzahlen im Blick behalten und gehofft, dass es klappen wird“, sagt er. Am Mittwoch wollte er die Veranstaltung beim Landratsamt Greiz anmelden. „Ich hoffe, dass wir nicht allzu große Auflagen erhalten werden“, sagte er.

Nach einem Jahr Pause sind die Münchenbernsdorfer und ihre Gäste am zweiten Juliwochenende bei freiem Eintritt zum Feiern eingeladen. Um 15 Uhr soll das Fest auf dem Marktplatz beginnen. Elmar Krenz wird nicht das erste Mal als Moderator zu erleben sein. Der Mann aus Paderborn hat in Münchenbernsdorf eine Niederlassung seines Unternehmens und will auch die Bühne mitbringen. Geplant ist, dass am Abend um 20 Uhr die Band „Rosa“ aus Jena auftritt. „Unser Hauptsponsor, die Sparkasse Gera-Greiz, wird die Gage bezahlen“, sagt der ehrenamtliche Bürgermeister, der für die Finanzierung des komplettes Festes weitere Sponsoren sucht und erste Zusagen auf seine verschickten Briefe erhalten habe.

Am Sonntag wird das Stadtfest ab 10 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Markt fortgesetzt. Ein Frühschoppen soll sich anschließen.