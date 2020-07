Bad Köstritz. Um den tschechischen Reformator geht es am Dienstag im Saal des Köstritzer Palais.

Musikalische Museumsrunde in Bad Köstritz widmet sich Jan Hus

Am Dienstag, dem 28. Juli, um 14 Uhr, geht es bei der nächsten musikalischen Museumsrunde des Heinrich-Schütz-Hauses in Bad Köstritz um Jan Hus und das Konstanzer Konzil.

Ilse Baltzer aus Berlin hat sich des tschechischen Reformators und seiner Zeit angenommen. Er war zeitweise Rektor der Karls-Universität Prag. Nachdem er während des Konzils von Konstanz seine Lehre nicht widerrufen wollte, wurde er als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Von Jan Hus stammt der Ausspruch: „Heute verbrennt ihr eine Gans, aber ein Schwan wird kommen!“ Hus ist das tschechische Wort für Gans. Mit dem Schwan ist Martin Luther gleichgesetzt worden. Deshalb sieht man das stolze weiße Tier auf zahlreichen Abbildungen neben Martin Luther stehen. Doch wofür ist Hus sonst bekannt? Was waren seine Ziele? Wo hat er in Prag gepredigt? Diesen und weiteren Fragen und Begebenheiten aus dem Leben von Jan Hus geht Ilse Baltzer am Montag nach.

Die Veranstaltung morgen findet im Saal des Palais von Bad Köstritz statt. Corona geschuldet müssen alle Gäste mit Mund-Nase-Bedeckung durch das Palais gehen. Am Sitzplatz darf man sie abnehmen.