Nachrichten aus Gera und Region: Geldsegen, Entdeckungen und Meer

Diese Neuigkeiten sollte niemand verpassen.

Am Freitag wird das 22. Türchen der lebendigen Adventskalender geöffnet. Die Kirchgemeinde Untermhaus lädt um 18 Uhr zu Familie Buchmann und Frau Pohl ins Lutherhaus, J.-Curie-Straße 1a, ein. Die Kirchgemeinde Zwötzen trifft sich 18 Uhr bei der Fabrik, Werk II, Lange Straße 52. In Gera-Lusan macht der lebendige Adventskalender am 22. Dezember um 18 Uhr bei den Familien Hawel & Schlegel, Weidenstraße 8, Halt. Für das 22. Türchen des Kirchgemeindeverbandes Weida geht es um 18 Uhr nach Weida zur Familie von Müller, An der Harth 17. Der Wünschendorfer Adventskalender schließlich gastiert um 18 Uhr bei Familie Knaut/Dix, Brückenstraße Nr. 3.

Bücherstube Impuls bis Neujahr geschlossen

Gera. Die Christliche Bücherstube Impuls in der Clara-Viebig-Straße/Ecke Flanzstraße von Gera bleibt vom Freitag, 22. Dezember, bis zum Neujahrstag, 1. Januar 2024 geschlossen. Ab 2. Januar hat sie wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Geldsegen für die Jumpers in Lusan

Gera. Die Jumpers in Lusan sind das zweite Projekt, das die Sparkasse Gera-Greiz in ihrer Weihnachtsaktion „Spenden statt schenken“ unterstützt. 2.500 Euro gehen an diese Einrichtung. Die Jumpers führen in dem Geraer Stadtteil ein Kinder- und Familienzentrum, in dem täglich bis zu 80 Kinder und Jugendliche betreut werden - vom Mittagessen über die Hausaufgaben bis zur Freizeitgestaltung. Im Elterntreff nehmen sich die Mitarbeiter Zeit für die Anliegen der Mütter und Väter.

Acht weitere Janka-Bilder entdeckt

Gera. Der Geraer Kenner der Arbeiten von Helmut Janka (1909-1979), Holger Christel, ist weiter erfolgreich bei der Suche nach Arbeiten des in Pölzig geborenen und in Gera gestorbenen Landschaftsmalers. In den vergangenen Wochen meldeten sich acht Eigentümer von Bildern, die diese für die Ausstellung in Bad Köstritz zur Verfügung stellen würden. Unter anderem aus Ernsee, Weißig, Thränitz, Großsaara, Kraftsdorf, Niederpöllnitz und Weida gingen Anrufe ein. Über das Motiv der Mühle bei Weißig habe sich Christel besonders gefreut, wie er sagte. „Die Arbeit kennt auch Jankas Sohn nicht“, sagt er. 1816 war die Mühle gebaut und in den 1970-er Jahren abgerissen worden. Eröffnet wird die zweiteilige Ausstellung am 26. Januar um 19 Uhr in der Kleinen Galerie „gucke“ Bad Köstritz und am 27. Januar um 15.30 Uhr im Heinrich-Schütz-Haus.

Handwerkskammer und Bildungsstätten geschlossen

Gera. Die Hauptverwaltung der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera, die Bildungsstätten in Gera, Rudolstadt und Zeulenroda sowie das Umweltzentrum des Handwerks Thüringen in Rudolstadt bleiben vom 23. Dezember bis 1. Januar 2024 geschlossen. Ab dem 2. Januar 2024 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Einrichtungen wieder persönlich erreichbar.

Gläserne Krippe im Museum Burg Posterstein

Posterstein. Noch bis 7. Januar zeigt das Museum Burg Posterstein seine Ausstellung „Weihnachten und Meer – Weihnachtskrippen aus Ländern am Meer“. Dieses Jahr sind Krippen aus Ländern, die am Meer liegen, zu sehen –von Peru über Deutschland bis Italien. Als Teil der Schau stellt die private Krippensammlerin Christina Göldner aus Rehmsdorf bei Zeitz eine Auswahl ihrer schönsten Weihnachtskrippen aus am Meer gelegenen Ländern vor. Darunter befindet sich eine gläserne Krippe aus Venedig, welche die Heilige Familie in einer Gondel zeigt, eine Metallkrippe aus dem Vatikan und eine Krippe auf Achat-Gestein aus dem Kloster Assisi. Am 25. Dezember hat das Museum von 13 bis 17 Uhr geöffnet und am 26. Dezember von 10 bis 17 Uhr. Vom 27. bis 29. Dezember ist von 10 bis 16 Uhr, am 30. Dezember von 10 bis 17 Uhr offen. Am 24. Dezember, 31. Dezember und 1. Januar bleibt das Museum geschlossen.