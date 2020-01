In der Stadt- und Regionalbibliothek Gera wurde am Dienstag die Ausstellung „Inklusion im Blick, Part 2“ eröffnet.

Neue Ausstellung in der Geraer Bibliothek

In der Stadt- und Regionalbibliothek Gera wurde am Dienstag die Ausstellung „Inklusion im Blick, Part 2“ eröffnet. Im vergangenen Jahr fanden Projekttage in und mit Schulen sowie Workshops zum Thema Autismus, unsichtbare und sichtbare Behinderungen und Inklusion statt. Die Ergebnisse der in Kooperation mit der Entdecker Gemeinschaftsschule, der Christliche Gemeinschaftsschule Gera und dem Förderzentrum am Brahmetal sowie der Seniorenresidenz Marktkarree entstandenen Arbeiten werden vier Wochen präsentiert, um für das Andere zu sensibilisieren. Methodisch-fachlich angeleitet wurden die Teilnehmer durch den Verein „Virtuosen und Schmierfinken“.