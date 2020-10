Neues Geschäft auf Markt 6 in Gera eröffnet

Stephanie Sonntag (links) und Nicole Metzner haben am Donnerstag ihren Laden you & me auf dem Markt in Gera eröffnet.

Stephanie Sonntag und Nicole Metzner trotzen dem Geschäftssterben in der Innenstadt und beweisen Mut. Den Kopf in den Sand stecken, ist nicht ihr Ding. Die jungen Frauen haben am Donnerstag ihren Laden you & me auf dem Markt 6 in Gera eröffnet. Beide Freundinnen leben Nachhaltigkeit und die findet sich im Konzept des kleinen Unternehmens wieder. „Wir bieten Schätze der Second-Hand-Mode für Frauen und Männer, die uns Kunden auf Kommission bringen, an. Zu unserem Sortiment gehören ebenso neue, nachhaltig hergestellte T-Shirts und Sweatshirts, Kinderspielzeug und -bücher. Auch Dekoartikel stehen zum Verkauf“, sagt Stephanie Sonntag. „Der Schmuck stammt von regionalen Hobbykünstlern, die wir unterstützen“, ergänzt Nicole Metzner. Anfang Juli mietet das Duo die Räume an. Die Holzregale und Tische sind aus Fichtenholz, der Tresen ebenso. Unter dem großen Schaufenster steht eine alte Vitrine und der Spiegel ist ein Erbstück mit Gebrauchsspuren. So schließt sich der Kreis zwischen Alt und Neu. Die erste Kundin stand schon kurz vor der Eröffnung im Geschäft. Anna-Katharine Frank kaufte unter anderem einen gebrauchten Parka und einen neuen Pullover.